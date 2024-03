1 Die Inhaberin Renate Haller legt großen Wert auf Kundenservice. Foto: Caroline Holowiecki

Die Boutique 44 in Bernhausen besteht seit 50 Jahren, und das in einer Randlage. Wie klappt das, wo doch viele traditionsreiche Geschäfte im Stadtteil zugemacht haben?











Immer wieder lugt Renate Haller aus dem Fenster. Als sitze sie auf heißen Kohlen. Kundschaft hat sich angekündigt, da will sie augenscheinlich pünktlich parat stehen. Dabei ist es noch früh am Morgen. Die Boutique 44 in Bernhausen ist offiziell noch gar nicht geöffnet, doch Kundinnen außer der Reihe zu empfangen, das macht Renate Haller nichts aus. Im Gegenteil: Das bisschen mehr Service zeichnet das Modegeschäft an der Nürtinger Straße aus, wie die Inhaberin betont.