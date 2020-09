1 Beachvolleyball gehört zu den beliebtesten Sommersportarten. Foto: imago images/Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Aktivitäten in diesem Sommer spielen sich aufgrund der Corona-Pandemie vorwiegend in den heimischen Gefilden ab. Da lohnt doch ein sportlicher Blick in die Stadt. Wo kann man in Stuttgart überall Boule, Beachvolleyball oder Tischtennis spielen? Ein Überblick.

Stuttgart - Sich mit Freunden zum Beachvolleyball treffen, eine Partie Boule spielen oder im Skatepark ein paar Kunststückchen üben – insbesondere im Sommer mangelt es in Stuttgart nicht an sportlichen Möglichkeiten. Dabei muss der Spaß noch nicht einmal etwas kosten. Viele freie Plätze sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Wir haben uns umgeschaut und geben ein paar (unvollständige) Tipps, wo man sich in der Landeshauptstadt überall austoben kann.

Boule

Wo?

Zum Beispiel am Erwin-Schoettle-Platz, 70199 Stuttgart;

Auf dem Schlossplatz, 70173 Stuttgart

Bouldern

Wo?

Zum Beispiel unter der Paulinenbrücke bei der Paulinenstraße, 70178 Stuttgart

Beachvolleyball

Wo?

Zum Beispiel auf dem Spielplatz Karlshöhe bei der Mörikestraße, 70178 Stuttgart;

Beim Stadtstrand, Seilerwasen 6, 70372 Stuttgart

Basketball

Wo?

Zum Beispiel beim Skatepark Hallschlag bei der Rommelstraße 4, 70376 Stuttgart;

Bei der Brennerstraße 6, 70182 Stuttgart

Fußball

Wo?

Zum Beispiel auf dem Bolzplatz Unimensa, bei der Holzgartenstraße 11, 70174 Stuttgart;

Bolzplatz Unterer Schloßgarten II, 70190 Stuttgart

Mountainbike-Downhill

Wo?

Zum Beispiel der Woodpecker-Trail, bei der Helene-Pfleiderer-Straße 19, 70597 Stuttgart-Degerloch

Hier gibt es mehr Informationen zu der legalen Strecke.

Tischtennis

Wo?

Zum Beispiel an der Elisabethenanlage, bei der Elisabethenstraße, 70176 Stuttgart;

Kleiner Park am Killesberg, beim Albrecht-Dürer-Weg, 70192 Stuttgart

Weitere Plätze gibt es unter diesem Link.

Skaten

Wo?

Zum Beispiel am Skatepark Botnang, bei der Stadtbahn-Haltestelle Lindpaintnerstraße, 70195 Stuttgart;

Nuttenpark Skatepark, bei der Pfarrstraße, 70182 Stuttgart