1 Im Metropol-Gebäude soll eine Boulderhalle entstehen, sofern die Denkmalschutzbehörde den Plan absegnet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wird künftig geklettert, wo bisher Filme liefen? Kinofans hoffen, dass der Bauantrag für eine Boulderhalle am Denkmalschutz scheitert. Die neuen Mieter sagen, man könne im alten Stuttgarter Bahnhof weiterhin Filmfestivals eröffnen.









Stuttgart - „Willkommen in der Landeskletterhauptstadt Stuttgart, in den Großstadtalpen für Flachlandtiroler.“ Mit Spott und Sarkasmus wird in den sozialen Medien die Nachricht kommentiert, wonach die Entscheidung für die Zukunft des Metropol-Gebäudes an der Bolzstraße gefallen ist. In den geschichtsträchtigen Sälen soll künftig gebouldert werden – von früh bis spät. „Es bricht einem das Herz“, sagt Sebastian Selig von der Initiative Rettet das Metropol-Kino, „aber noch ist das Kino nicht verloren.“