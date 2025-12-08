Bottwartalbahn und Bauprojekte: So geht es weiter für den neuen alten Bürgermeister von Großbottwar

Nach der Wahl ist und bleibt Ralf Zimmermann Bürgermeister von Großbottwar: Was ihn als nächstes erwartet und warum die Bottwartalbahn so wichtig für die Menschen von Großbottwar ist.
Klar, eine große Überraschung war das Wahlergebnis in Großbottwar nicht. Bürgermeister ist und bleibt Ralf Zimmermann, der als einziger Kandidat angetreten war. Seine Erleichterung ist dennoch groß – insbesondere dank der verhältnismäßig hohen Wahlbeteiligung und der Bestätigung der Wählerinnen und Wähler. Nach einer kurzen Auszeit mit der Familie geht es nahtlos weiter mit dem Tagesgeschäft – und den großen Themen, die die Großbottwarer beschäftigen.