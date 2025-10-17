Bottwartal-Marathon: „Marathonläufer leben im Schnitt länger als Menschen, die keinen laufen“

Was der Marathon-Mann, Kardiologe und Sportmediziner Dierk-Christian Einsteigern vor und während des Rennens beim Bottwartal-Marathon empfiehlt: Medizincheck und Spaß haben.
Dierk-Christian Vogt ist ein wahrer Marathon-Mann. Der Kardiologe und Sportmediziner läuft seit 25 Jahren einmal im Jahr über die magischen 42,195 Kilometer. Auch die diversen Strecken des Bottwartal-Marathons, der an diesem Wochenende stattfindet, sind ihm vertraut. Der 62-Jährige war bereits auf der Halbdistanz und beim Urmensch-Ultra über die 52 Kilometer dabei. „Es geht durch eine wunderschöne Landschaft, ist aber auch sehr hügelig und nicht zu unterschätzen“, sagt er.