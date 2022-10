1 Wie 2021 gehen wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Foto:

Zwar gebe es einige Teilnehmer weniger als zuletzt. Einen drastischen Rückgang wie bei anderen Marathon-Veranstaltungen verzeichnen die Macher jedoch nicht. Die meisten Läufer gehen beim Halbmarathon an den Start.















Link kopiert

Die Macher sind im Großen und Ganzen zufrieden. Zum Bottwartal-Marathon an diesem Wochenende waren bis Ende September bereits mehr als 2000 Anmeldungen eingegangen. „1200 Teilnehmer sind es bisher für den Halbmarathon, 510 für den Zehn-Kilometer-Lauf“, informiert Holger Bäßler vom Organisationsteam. Beim Marathon wollen bislang mehr als 200 Läufer an den Start gehen, beim knapp 54 Kilometer langen „Urmensch Ultra Trail“ sind es Stand jetzt über 100. „Und hinzu kommen noch 1400 Meldungen zum Run & Fun Day am Samstag“, so Bäßler.

Die Organisatoren freuen sich über den Zuspruch – auch mit Blick auf andere Laufveranstaltungen. „Beim Köln-Marathon am vorvergangenen Wochenende waren es nur rund 50 Prozent der Teilnehmer wie vor Corona“, weiß Bäßler. Da sei man beim Bottwartal-Marathon mit einem Rückgang von etwa zehn Prozent noch einigermaßen gut bedient. „Und viele Fragen auch nach der Möglichkeit, sich nachzumelden“, berichtet der Organisator.

Die Kinder und Jugendlichen machen den Anfang

Vieles bleibt beim Altbewährten bei der Laufveranstaltung, die ihren Start- und Zielpunkt am „Steppi“-Kreisverkehr in Steinheim an der Murr hat. „Nur die Marathonstrecke mussten wir ein bisschen ändern“, so Bäßler. In Gronau werde ja derzeit gebaut, danach habe man sich richten müssen.

Der Zeitplan: Das Laufwochenende startet am Samstag mit dem von der Marbacher Zeitung präsentierten MZ Run & Fun Day. Von 13.30 Uhr an gehen dabei Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersklassen über verschiedene Distanzen an den Start. Am Sonntag sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Als erstes starten die Athleten, die sich den Urmensch-Ultra-Lauf zutrauen: um 8.30 Uhr. Die Stater beim klassischen Marathon gehen ab 9.30 Uhr auf die Strecke, der Halbmarathon mit Start in Gronau beginnt dann um 11 Uhr, genau wie der Zehn-Kilometer-Lauf.

Entlang der Strecke kommt es zu Beeinträchtigungen

Die Marathonstrecke verläuft durch Steinheim, Murr, Steinheim, Kleinbottwar, Großbottwar, Oberstenfeld, Gronau, Oberstenfeld, Beilstein, erneut Oberstenfeld, Großbottwar und Kleinbottwar zurück nach Steinheim. Dass es bei solch einer großen Veranstaltung in zahlreichen Orten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, versteht sich von selbst. Vor allem in Steinheim können zahlreiche Straßenzüge nicht wie gewohnt angefahren werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass während der gesamten Veranstaltung die Laufstrecke nicht gequert werden kann. Auch in Kleinbottwar kommt es zu Behinderungen.

Die Busse der Linie 460 können Steinheim nur sehr eingeschränkt bedienen.