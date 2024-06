Bottega del Sud in Steinheim: Kulinarischer Kurztrip nach Süditalien

1 Angelo Salvatore will vor allem Produkte aus der Bergregion Irpinien anbieten. Foto: W. Kuhnle

Im neuen Feinkostgeschäft „Bottega del Sud“ in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) gibt es neben italienischen Köstlichkeiten für Zuhause auch einen Mittagstisch. Am 2. Juli eröffnet Angelo Salvatore sein Geschäft.











Link kopiert



Grünkarierte Tischdecken liegen auf dunklen Holztischen, die Wände sind mit Bildern aus Italien sowie Fliesen in Weiß, Rot und Grün dekoriert, an der Decke hängen Knoblauch und Peperoni. So ein Besuch im „Bottega del Sud“ fühlt sich fast so an wie ein Kurztrip in den Süden. Angelo Salvatore hat in das ehemalige Blumenfachgeschäft in der Marktstraße 11 in Steinheim ein kleines Stück Italien geholt. Dort wird er ab dem 2. Juli italienische Spezialitäten, sowie einen Mittagstisch und Antipasti anbietet.