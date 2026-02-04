Prinzessin Kate hat sich zum Weltkrebstag mit einer emotionalen Videobotschaft gemeldet. Die 44-Jährige, die vor einem Jahr ihre Remission verkündete, spricht offen über "Momente der Angst und Erschöpfung" während einer Krebserkrankung - aber auch über Stärke und Hoffnung.
Prinzessin Kate (44) hat sich am Mittwoch mit einer bewegenden Videobotschaft zum Weltkrebstag gemeldet. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43), die erst im Januar 2025 ihre Remission nach einer Krebserkrankung verkündet hatte, wandte sich via Instagram direkt an alle Betroffenen: "Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid."