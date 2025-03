Botschaft bei Instagram: Nach Tod von Pamela Bach: Tochter Taylor teilt rührende Worte

Taylor Hasselhoff-Fiore (34) hat sich nach dem Tod ihrer Mutter Pamela Bach (1963-2025) erstmals in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. In einer Instagram Story teilte die Tochter von David Hasselhoff (72) zahlreiche Erinnerungsbilder und schrieb dazu: "Ich würde alles auf der Welt dafür geben, dich noch einmal zu umarmen, mein ewiger Engel."

Sie wird Schwester Hayley "für immer beschützen"

Des Weiteren erklärte sie in ihrer rührenden Botschaft: "Du bist meine beste Freundin, mein ganzes Herz, mein Ein und Alles." Sie verspreche ihrer Mutter, dass sie sie stolz machen und sie jeden Tag feiern werde. Ihre sieben Monate alte Tochter London, die sie mit ihrem Ehemann Madison Fiore teilt, werde "alles darüber wissen, wie unglaublich" ihre Großmutter gewesen sei, betont Hasselhoff-Fiore, die auch ihre jüngere Schwester Hayley Amber Hasselhoff (32) "für immer beschützen" wolle. Am Ende fügte sie an: "Mama, ich liebe dich so sehr. Der Schmerz ist unerträglich, aber ich werde für dich stark sein und die Erinnerung an dich bewahren, bis wir uns wiedersehen, meine Schöne."

Pamela Bach, auch bekannt als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach-Hasselhoff, ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Das berichtete das US-Promi-Portal "TMZ" am 6. März unter Berufung auf Polizeiquellen. Laut Gerichtsmedizin handelt es sich um Suizid, wie die "Associated Press" erklärte. Bachs Ex-Mann David Hasselhoff bestätigte ebenfalls den Tod und erklärte "TMZ": "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit zuteilwird." Laut Hasselhoff bitten die Angehörigen darum, bei der Bewältigung ihrer Trauer nicht gestört zu werden.

Die beiden waren von 1989 bis 2006 verheiratet. Während der Ehe kamen die gemeinsamen Töchter Taylor-Ann und Hayley Amber zur Welt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111