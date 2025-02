Botschaft bei Instagram: Berlin verlassen: Sarah Connor genießt Neuanfang am Meer

Sarah Connor (44) hat ihre Instagram-Community mit einem Beitrag überrascht: In einem Posting offenbart die Sängerin, dass sie die deutsche Hauptstadt Berlin "nach vielen Jahren" verlassen habe und mit ihrer Familie jetzt am Meer lebe. Davon habe sie immer geträumt und "wir lieben es". Die gebürtige Delmenhorsterin ist offenbar nach einigen Urlauben an ihren Lieblingsort ausgewandert.

Im August 2024 schrieb sie in einem Posting: "Frankreich wird mehr und mehr unser zweites Zuhause. Die wunderschöne Natur und das Meer so nah." In der Provence genieße sie die Anonymität, "meine Kinder lernen Französisch und ich poliere meins wieder auf". Weiter schwärmte sie: "Die Menschen sind bezaubernd, lustig, offen."

Sarah Connor bedankt sich bei Florian Fischer

In ihrem neuen Beitrag zeigt sie sich nun begeistert von dem Neuanfang: "Die Kids gehen hier zur Schule und haben die Transition großartig gemeistert", erzählt die Musikerin, die gerne gewusst hätte," dass es so einfach sein kann". Zudem bedankt sie sich bei ihrem Ehemann und Manager Florian Fischer (50), dass er den Schritt mit ihr und den zwei gemeinsamen Kinder Delphine (13) und Jax (8) gewagt hat. Das Paar ist seit 2013 verheiratet. Ob ihre Kinder Summer (18) und Tyler (21), die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (46) teilt, mit in ihr neues Zuhause gezogen sind, verrät Connor in dem Post allerdings nicht.

Ihre Fans freuen sich mit der Sängerin, wie unter Connors aktuellem Beitrag deutlich wird. "Es ist wunderschön, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und ihr euch nun an diesem Ort so wohlfühlt", kommentierte eine Followerin, während eine weitere schrieb: "Wie schön, dass sich dieser Traum für dich erfüllt hat." Auch Connors Schwester Anna-Maria Ferchichi (43) kehrte Deutschland den Rücken. Eine Rückkehr in ihr Heimatland schließt die Ehefrau von Rapper Bushido (46) klar aus.