1 Halle Berry ist stolz auf sich und ihren Körper. Foto: Featureflash Photo Agency/shutterstock.com

Halle Berry feierte Mitte August ihren 54. Geburtstag. Dass die Schauspielerin mit sich und ihrem Körper mehr als zufrieden ist, beweist sie mit einem Foto auf Instagram.

Halle Berry (54, "John Wick") hat ein besonderes Foto auf Instagram geteilt. Die Schauspielerin posiert auf dem Bild im Sitzen und ist nur mit einer hellen Leinenhose gekleidet. Ihren Kopf neigt sie leicht zur Seite und umarmt sich selbst, sodass ihre Brüste bedeckt sind. Auch ihre offenen Haare, die ihr in Wellen über die Schulter fallen, bedecken einen Teil ihres Oberkörpers. Zu dem Oben-ohne-Bild schreibt sie: "Selbstliebe ist niemals egoistisch."

Die Botschaft zu mehr Selbstliebe kommt bei ihren Followern offenbar an. Berry wurde mit zahlreichen Komplimenten überhäuft, unter anderem von Schauspielerin Zoe Kravitz (31), die das Foto mit "WOW" kommentierte. Dass Halle Berry sich pudelwohl fühlt, bewies sie auch an ihrem 54. Geburtstag am 14. August. "54... Das Leben wird besser und besser", schrieb Berry in einem Instagram-Posting. Auf dem dazugehörigen Bild steht die Schauspielerin barfuß auf einem Longboard und dreht sich mit einem Lächeln zur Kamera. Dabei trägt sie lediglich eine Bikinhose mit Blumenmuster und ein weißes, locker sitzendes T-Shirt.