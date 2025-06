1 Prinz William durfte sich über besondere Glückwünsche seiner Familie freuen. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ROTA

Prinz William wird an diesem Samstag 43 Jahre alt. Seine Familie hat ihm in den sozialen Medien mit einem tierischen Schnappschuss gratuliert.











Link kopiert



Die Welpen sind los! Die Familie von Prinz William hat ihm zum 43. Geburtstag an diesem Samstag besondere Glückwünsche überbracht. In einem Beitrag auf dem offiziellen X-Account "The Prince and Princess of Wales" wurde ein Foto veröffentlicht, das den Prinzen mit mehreren Vierbeinern zeigt.