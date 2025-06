Botnanger 800-Meter-Läufer: Nächster Coup: Stepanov knackt WM-Norm

1 Im Ziel konnte er es selbst kaum fassen: Alexander Stepanov. Foto: IMAGO/HEN-FOTO

Beim Meeting in Pfungstadt pulverisiert der Senkrechtstarter der vergangenen Monate seine Bestzeit und rückt an zwei ganz große Namen der deutschen Leichtathletik heran.











Die Rekordjagd des Botnanger 800-Meter-Läufers Alexander Stepanov hat einen weiteren Höhepunkt erreicht: Bei der internationalen Laufgala im hessischen Pfungstadt beeindruckte der 20-Jährige an diesem Wochenende mit einer wahren Leistungsexplosion. In 1:44,17 Minuten steigerte er seine persönliche Bestmarke um fast zwei Sekunden, unterbot damit die Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften im September in Tokio und kam bis auf 52 Hundertstelsekunden an den 42 Jahre alten deutschen Rekord des Ex-Weltmeisters Willi Wülbeck heran.