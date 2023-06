1 Alexander Zverev war gegen Casper Ruud chancenlos. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Tennis-Star Alexander Zverev ist bei den French Open im Halbfinale ausgeschieden. Offenbar hatte er Probleme mit dem Oberschenkel. Das Turnier in Stuttgart verpasst er wohl.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Olympiasieger Alexander Zverev hatte beim verlorenen French-Open-Halbfinale gegen Casper Ruud nach eigener Aussage mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. „Ich will seine Leistung überhaupt nicht schmälern, aber ich hatte meine Probleme“, sagte Zverev nach dem 3:6, 4:6, 0:6 gegen den Norweger am Freitagabend in Paris und ergänzte: „Der Oberschenkel hat eine Rolle gespielt.“