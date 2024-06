11 Alexander Zverev nach seinem verlorenen Fünf-Satz-Finale von Paris. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das geplante Starterfeld des Turniers von Stuttgart. Foto: imago/Paul Zimmer

Nach aufreibenden Wochen mit Grandslam-Finale und Gerichtsprozess sieht sich Tennisstar Alexander Zverev offenbar nicht in der Lage, wie geplant beim Rasenturnier auf dem Stuttgarter Weissenhof aufzuschlagen.











In der Stunde der Niederlage zeigte Alexander Zverev Größe. Aufrichtig gratulierte er dem glücklichen, aber letztlich verdienten, da am Ende besseren Spieler zum Triumph bei den French Open. Vor allem aber sah der deutsche Tennisstar die Schuld an der Niederlage allein an Carlos Alcaraz, der neuen Nummer zwei der Tenniswelt, und nicht am Schiedsrichter.