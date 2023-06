15 Boris Becker zwischen seinem Sohn Elias und seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Turnierwoche am Weissenhof zurück. Foto: Baumann

Hohe (Tennis-) Prominenz auf dem Stuttgarter Weissenhof: Am Samstag gab sich Boris Becker die Ehre – und griff sogar kurz zum Schläger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch 38 Jahre nach seinem großen Triumph von Wimbledon ist Boris Becker immer noch das Thema. Ganz egal, wo er auftaucht. Bei einem Tennisturnier in Deutschland natürlich umso mehr. So zog der 55-Jährige am Samstag auf dem Stuttgarter Weissenhof die Blicke der Fans und Fotografen auf sich. Auch, wenn es sich die Tennislegende nur auf der Tribüne gemütlich machte und ansonsten die meiste Zeit im VIP-Bereich abtauchte. Wo er es sich an einem großen Tisch mit ebensolcher Entourage gut gehen ließ. Stilecht gekleidet ganz in Weiß: Weiße Sneaker, weiße Jeans, weißes Hemd. Man ist schließlich beim Tennis, und Wimbledon steht auch vor der Tür. Gerne hätte man ihm ein paar Fragen zu diesen und anderen Themen abgerungen. Doch sämtliche Interviewwünsche perlten an Becker ab.