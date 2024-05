Vom 8. bis 16. Juni schlagen auf dem Stuttgarter Weissenhof die Tennis-Asse auf. Mit dabei ist ein weiterer prominenter Name.

Er ist mittlerweile 36 Jahre alt, mit künstlicher Hüfte ausgestattet und von vielen Verletzungen geplagt: Bei den Boss Open vom 8. bis 16. Juni auf dem Stuttgarter Weissenhof will es Andy Murray aber noch einmal wissen. Er wurde von den Veranstaltern des traditionsreichen Tennisturniers am Dienstag als namhaftes Zugpferd präsentiert.

Murray kämpft sich gerade wieder zurück

Drei Grand-Slam-Siege sowie zwei Triumphe bei Olympia zieren die Vita des Schotten. 41 Wochen stand er auf Platz eins der Weltrangliste. Nach vielen Verletzungen und Operationen ist er im Moment auf Rang 77 notiert. Ende März hatte er sich beim Turnier in Miami eine schwere Verletzung im Sprunggelenk zugezogen. In dieser Woche gibt er in Bordeaux sein Comeback.

Lesen Sie auch

Halten die Bänder der Belastung stand, dürfte sich Murray in Stuttgart wohl von den deutschen Tennisfans verabschieden. Er hatte bereits mehrfach verkündet, seine Karriere in diesem Jahr beenden zu wollen. Möglicherweise nach den Olympischen Spielen im Sommer in Paris.

Auch Zverev will in Stuttgart an den Start gehen

Neben Murray wird auch die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, beim Rasenturnier auf dem Stuttgarter Killesberg aufschlagen. Ebenso gemeldet haben die US-Amerikaner Ben Shelton, Christoper Eubanks, Taylor Fritz sowie Titelverteidiger Francis Tiafoe. Er hatte sich im vergangenen Jahr in einem dramatischen und hochklassigen Finale gegen Jan-Lennard Struff durchgesetzt. Der Warsteiner wird ebenfalls wieder in Stuttgart spielen.