1 Alexander Zverev musste seinen Start beim Rasenturnier in Stuttgart verletzungsbedingt absagen. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Bei den Boss Open in Stuttgart wird Alexander Zverev fehlen. Der Tennis-Olympiasieger musste den Start beim Rasenturnier nach seiner Oberschenkelverletzung während der French Open absagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Alexander Zverev hat nach seiner Oberschenkelverletzung während der French Open den Start beim Rasenturnier in Stuttgart abgesagt. „Das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu“, sagte der Tennis-Olympiasieger in einer Mitteilung der Organisatoren am Samstag. „Dabei habe ich mich schon sehr auf das Turnier und die besondere Atmosphäre am Weissenhof gefreut.“