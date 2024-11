Boss Open im Tennis: Neuer Anlauf: Alexander Zverev peilt Start in Stuttgart an

In diesem Jahr ließ er enttäuschte Fans zurück, die ihn gerne in Stuttgart gesehen hätten. 2025 soll es endlich klappen mit einem Auftritt von Tennisstar Alexander Zverev auf dem Weissenhof.

Nach seinem kurzfristigen Rückzieher bei den Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof im zurückliegenden Sommer plant Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev einen Start im kommenden Jahr. Wie die Veranstalter des Traditionsturniers am Mittwoch bekanntgaben, wird mit Zverev fest für 2025 geplant. Die Nummer zwei der Weltrangliste hat mit dem Sieg beim Masters in Paris und dem Erreichen des Halbfinales beim ATP-Finale jüngst einen starken Jahresabschluss hingelegt.

Ob Deutschlands bester Tennisprofi im kommenden Jahr tatsächlich am Weissenhof aufschlägt, muss jedoch mit einem Fragezeichen versehen werden. Bei der diesjährigen Auflage machte der 27-Jährige nach mehreren kräftezehrenden Auftritten bei den vorangegangenen French Open in Paris kurzfristig einen Rückzieher und sagte seine Teilnahme in Stuttgart ab. Ein Schicksal, dass kleineren Turnieren immer wieder droht – nicht nur mit Alexander Zverev. Umso zufriedener präsentierten die Macher der Boss Open am Mittwoch weitere hochkarätige Teilnehmer für 2025: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Jan-Lennard Struff, Nick Kyrgios und Gael Monfils wollen ebenfalls um den Titel beim prestigeträchtigen Rasen-Klassiker mitspielen.