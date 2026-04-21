Boss Open auf dem Killesberg: Alexander Zverev schlägt in Stuttgart auf

Der beste deutsche Tennisspieler wird in diesem Jahr auf dem Gelände des TC Weissenhof den Schläger schwingen. Das gab Alexander Zverev nun bekannt.
Er könne, sagte Alexander Zverev in einer kleinen Videobotschaft in englischer Sprache, es kaum erwarten, die „Unterstützung der deutschen Fans zu spüren“. Lange warten muss er darauf nicht mehr. Vom 6. bis zum 14. Juni finden auf dem Stuttgarter Killesberg die Boss Open statt. Und der aktuell beste deutsche Tennisspieler wird auch diesmal mit dabei sein.