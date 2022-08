1 Steffen Haack wird ab August neuer Vorstandsvorsitzender von Bosch Rexroth. Foto: Bosch/Tycho Merijn

Der neue Bosch-Rexroth-Chef Steffen Haack (56) ist bereits seit Januar 2021 Vorstandsmitglied der Bosch Rexroth AG im fränkischen Lohr und für Entwicklung und industrielle Hydraulik sowie New Business zuständig. Von 1. August an übernimmt er nun noch den Chefposten und löst Rolf Najork (60) ab, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorstand schrumpft damit von sechs auf fünf Mitglieder.

Najork werde sich nach der erfolgreichen Neuaufstellung von Bosch Rexroth auf seine Aufgabe in der Bosch-Geschäftsführung konzentrieren, erklärt das Unternehmen. Der Manager ist seit Januar 2019 in der Geschäftsführung des Mutterkonzerns Bosch – parallel zu seinem Job als Vorstandsvorsitzender von Bosch-Rexroth, den er im Februar 2016 übernommen hatte.

Technologie und Qualitätsmanagement

Als Bosch-Geschäftsführer ist Najork zuständig für die Zentralabteilung Manufacturing and Technology (Fertigung und Technologie), das zentrale Qualitätsmanagement und Industrial Technology – also auch alles rund um die Fabrik der Zukunft. Zudem verantwortet er die Aktivitäten im Rahmen der Wasserstoff-Initiative sowie das Geschäft der Bosch-Gruppe in Nord- und Südamerika, in Japan, Korea und Australien.

„Rolf Najork danke ich für seine Führungsstärke, mit der er seit 2016 Bosch Rexroth zu einem sehr erfolgreichen Teil der Bosch-Gruppe geformt hat“, wird Bosch-Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht zitiert. Bosch Rexroth sei für die Zukunft sehr gut gerüstet.

Steffen Haack, der neue Mann an der Spitze des Antriebs- und Steuerungsspezialisten, kennt das Unternehmen seit Jahren. Der studierte Maschinenbauer hat auf dem Gebiet der Fluidtechnik promoviert und kam 1996 zur Bosch-Gruppe. Seit 2001 übernahm er verschiedene Aufgaben bei Bosch Rexroth, sowohl mit Bezug zur Fabrikautomation als auch zur Hydraulik. Seine bisherigen Aufgaben wird er beibehalten und sich als Vorstandschef ferner noch um Strategie und Geschäftsfeldentwicklung kümmern.

„Ich freue mich darauf, die dynamische Entwicklung von Bosch Rexroth mit dem weltweiten Team weiter voranzutreiben“, wird Haack zitiert.

Jobabbau im Automatisierungsgeschäft

Erst vor wenigen Tagen hat Bosch Rexroth angekündigt, den US-amerikanischen Hydraulikspezialisten Hydra-Force mit rund 2100 Beschäftigten zu kaufen. Ein entsprechender Vertrag wurde in diesem Monat unterzeichnet.

Auch das Automatisierungsgeschäft, das an vier Standorten in Deutschland, Slowenien und China beheimatet ist, wird neu aufgestellt, um besser für weiteres Wachstum gerüstet zu sein. Dabei gibt es einige Rochaden. Am Stammsitz Lohr bedeutet das unterm Strich den Wegfall von 130 Stellen bis Ende 2025. Servomotoren sollen ab 2024 nur noch in Slowenien produziert werden und nicht mehr wie bisher auch in Lohr. Dafür wird die Elektronikfertigung in Lohr gebündelt, das Werk Erbach (Odenwald) soll sich stärker auf die Entwicklung konzentrieren, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

Wie berichtet, ist auch das Werk Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) von einer Umstrukturierung betroffen. Dort sollen nach Bosch-Angaben 150 Stellen sozial verträglich abgebaut werden – unter anderem weil die Montage industrieller Schraubtechnik aufgrund des hohen Preis- und Wettbewerbsdrucks künftig an einem Rexroth-Standort in Slowenien erfolgt. Bosch ist in Murrhardt mit den Bereichen Elektrowerkzeuge und Rexroth vertreten. Gefertigt werden etwa Druckluft- und Akku-Industriewerkzeuge (Elektrowerkzeuge/Power Tools) sowie Schraubtechnik (Rexroth).

Rekord beim Auftragseingang

Im vergangenen Jahr erzielte Bosch Rexroth einen Rekordauftragseingang von rund 7,5 Milliarden Euro und erreichte beim Umsatz mit 6,2 Milliarden Euro wieder das Vorkrisenniveau. Auch für das Geschäftsjahr 2022 geht Bosch Rexroth derzeit von einem Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz aus. Weltweit hat Bosch Rexroth rund 31 100 Beschäftigte.