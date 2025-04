Bosch Power Tools: Betriebsrat kritisiert Werksschließung in Leinfelden scharf

1 Elektrowerkzeuge von Bosch sollen nach 2026 nicht mehr in Leinfelden-Echterdingen produziert werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Elektrowerkzeugsparte von Bosch will die Fertigung am Stammsitz Leinfelden stilllegen. Der Betriebsrat bezeichnet den Zeitplan des Vorstands als Unverschämtheit – und die Gewerkschaft will sich gegen die Pläne wehren.











Die Arbeitnehmervertreter des Elektrowerkzeugherstellers Bosch Power Tools haben die angekündigte Schließung der Produktion am Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen mit scharfen Worten kritisiert. „Der Wunsch der Geschäftsleitung, bis Ende 2026 das Werk abgewickelt zu haben, ist eine Unverschämtheit der Belegschaft gegenüber und wird nicht zu halten sein“, so Karin Solda, die Betriebsratsvorsitzende von Bosch Power Tools in Leinfelden.