Bosch Power Tools bei Stuttgart: Fokus auf globales Wachstum – das ist die neue Führungsspitze

Bosch Power Tools stellt den Bereichsvorstand zum 1. April neu auf – und will sich konsequent auf weltweites Wachstum fokussieren. Wie die Führungsspitze bald aussieht.
Bei Bosch Power Tools stehen zum 1. April personelle Wechsel an. Den Bosch-Geschäftsbereich mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen wird künftig Michael Budde leiten, der den Vorsitz von Thomas Donato übernimmt. Martin Hettich folgt zudem als Vorstandsmitglied auf Lennart de Vet. Das teilt das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit.