Bosch in Schwieberdingen

7 Guck mal, wer da kocht: Vize-Küchenchef Onno Schuller (am Spätzlesschaber) und Küchenchef Monty Heerde zeigen, wie Front-Cooking in der Bosch-Kantine geht. Foto: Simon Granville

Immer mehr Menschen essen – wenn gerade nicht Corona ist – im Betrieb. Bosch in Schwieberdingen zeigt, wie Großküche mit lokaler Verantwortung aufwarten kann.









Schwieberdingen - Den Kalauer kann sich der schwarze Landwirtschafts- und Ernährungsminister Peter Hauk nicht verkneifen, als er zuschaut, wie Onno Schuller frische Kräuterspätzle ins kochende Wasser schabt: „Mit Grün hab’ ich Erfahrung!“, kommentiert er. Schuler, stellvertretender Küchenchef bei Bosch in Schwieberdingen, demonstriert gerade im noch ziemlich neuen Betriebsrestaurant „Schöne Aussicht“, wie das Küchenteam täglich an sechs Kochinseln vor den Augen der hungrigen Belegschaft das Mittagsmenü zuzubereiten pflegt – frisch, live und in Farbe.