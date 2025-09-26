Bosch in der Krise: Bosch-Abbau in Schwieberdingen – „Jeder dritte Arbeitsplatz steht zur Debatte“

Bosch streicht weitere 13.000 Jobs – jede siebte davon in Schwieberdingen. Welche Abteilungen betroffen sind, was der Bürgermeister sagt und warum der Betriebsrat sauer ist.
Am Standort Schwieberdingen herrscht am frühen Freitagmorgen angespannte Stimmung. Dutzende Mitarbeiter gehen vom Parkplatz auf das Werksgelände. Zu den Neuigkeiten vom Vortag will sich gegenüber unserer Zeitung niemand öffentlich äußern. Klar ist jedoch: Der angekündigte Stellenabbau beschäftigt die Bosch-Beschäftigten sehr. „Freudenstürme sehen anders aus“, sagt ein Mitarbeiter auf dem Weg ins Werk.