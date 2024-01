Zoll-Razzia in Leonberg: Kontrolle mit 100 Einsatzkräften auf der Bosch-Baustelle

1 Ein Zollbeamter bei einer Baustellenkontrolle Foto: dpa/Daniel Vogl

24 Arbeiter müssen ihre Arbeit beim Bosch-Entwicklungszentrum in Leonberg einstellen, zwölf von ihnen werden ausgewiesen. Der Zoll behält sich weitere Kontrollen vor.











Der Kreisverkehr an der Leonberger Römer-, Post- und Steinbeisstraße wird kurz gesperrt. Wagen des Zolls fahren vorbei und biegen in die Poststraße ab. Kurz nach 11 Uhr sieht man im ersten Stock an der Fensterfront der Bosch-Baustelle unzählige Bauarbeiter in ihren gelben und orangenen Schutzwesten sitzen. Mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat das Hauptzollamt Stuttgart gestern auf der Baustelle des Bosch-Entwicklungszentrums erneut eine Kontrolle vorgenommen. Rund 100 Einsatzkräfte sind daran beteiligt gewesen. Die Zöllner wurden von Mitarbeitern der Landes- und Bundespolizei unterstützt.