10 Oldtimer-Fans kamen bei der Bosch Boxberg Klassik auf ihre Kosten. Foto: Andreas Rosar

Die Bosch Boxberg Klassik hat am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Oldtimer-Rallye führte die Teilnehmer auf abwechslungsreichen Strecken unter anderem durch den Kreis Böblingen.

Boxberg - Die Bosch Boxberg Klassik hat am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Oldtimer-Rallye führte unter anderem über Gärtringen, Haiterbach und Sindringen. Gestartet waren die Teilnehmer am Samstag in ihren über 150 historischen Autos in Böblingen. Ziel war am Sonntag das Bosch-Prüfzentrum Boxberg.

Begonnen hat die Geschichte der Rallye im Jahr 2000 – damals noch als interne Veranstaltung. Die Oldtimer-Fans erwartete neben den Wertungsprüfungen ein buntes Programm zum Jubiläum.

Die Bilder von der Bosch Boxberg Klassik finden Sie in unserer Galerie!