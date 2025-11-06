Bosch-Aus in Waiblingen: In Dagmars Kiosk werden Boschler ihre Sorgen los – „Sind total enttäuscht“

Dagmar Handel hat einen Kiosk direkt vor den Toren von Bosch in Waiblingen – ein Treffpunkt für Anwohner und Mitarbeiter. Das absehbare Aus des Standorts beschäftigt sie sehr.
Das kleine Fenster im Kiosk öffnet sich – Kundschaft ist da. Dagmar Handel weiß schon Bescheid: „Du willst doch wieder ein Warmduscherbier – oder?“ Der Handwerker auf der anderen Seite des Fensters nickt, die gebürtige Kölnerin Handel kennt ihre Pappenheimer. Direkt vor den Toren des Waiblinger Bosch-Werks betreibt sie einen Kiosk – und das drohende Aus des Standorts gibt auch ihr zu denken. Viele der Mitarbeiter gehören zu ihren Stammkunden.