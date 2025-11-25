Borussia Mönchengladbach: Bundesligist verkauft erstmals Namensrechte am Stadion

Borussia Mönchengladbach hat 22 Jahre nach der Eröffnung erstmals die Namensrechte an seinem Stadion verkauft. Jetzt erhält die Arena einen neuen Namen.
Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat 22 Jahre nach der Eröffnung erstmals die Namensrechte an seinem Stadion verkauft. Der fünfmalige deutsche Meister läuft ab der Saison 2026/27 im „ista-Borussia-Park“ auf. Die Vereinbarung gilt zunächst bis 2031 und bringt dem Klub kolportierte fünf Millionen Euro pro Jahr. „Wir bewegen uns in der oberen Hälfte der Bundesliga“, sagte Geschäftsführer Stefan Stegemann über das finanzielle Volumen.