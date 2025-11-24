Borussia Dortmund: Tiefschlag gegen den VfB Stuttgart – beim BVB knirscht es

Die Stimmung ist schlecht bei Borussia Dortmund. Die Fans verpassen Hans-Joachim Watzke einen Denkzettel, die Profis lassen Punkte liegen – und stehen gegen Villarreal unter Druck.
Von der schallenden Ohrfeige für Klubboss Hans-Joachim Watzke und den Buhrufen nach dessen Wahl wusste Waldemar Anton noch nichts, als er am Rande der Dortmunder Mitgliederversammlung über die Stimmung bei der Borussia redete. Man solle „kein großes Drama daraus machen“, bat der Abwehrspieler und meinte damit eigentlich die stockende sportliche Entwicklung beim BVB. Doch die Wortwahl passte auch perfekt auf die Gemengelage im Verein.