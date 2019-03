12 Markus Weinzierl und der VfB müssen in Dortmund antreten. Foto: dpa

VfB-Trainer Markus Weinzierl hat sich entschieden, bis auf eine Position erneut auf seine zuletzt erfolgreiche Startelf zu setzen.

Dortmund - VfB-Trainer Markus Weinzierl hat erneut auf seine zuletzt erfolgreiche Startelf zurückgegriffen – bis auf die Position ganz vorn. Der Übungsleiter des VfB Stuttgart vertraut Nicolas Gonzalez, der nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist, anstatt Mario Gomez.

Vor über 80 000 Zuschauern in der Dortmunder Arena geht es ab 15.30 Uhr am 25. Spieltag der Bundesliga um Punkte. Aufgrund der Schalker Niederlage in Bremen am Vorabend könnte der VfB Stuttgart zu einem weiteren Konkurrenten im Tabellenkeller aufschließen – wenn er gewinnt. Welche elf Spieler starten für den VfB, sehen Sie in der Bildergalerie.