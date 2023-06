1 Silas Katumpa Mvumpa (li.) trainiert wieder fleißig mit. Ob er am Samstag auch spielen kann, ist noch offen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund lichtet sich beim VfB Stuttgart das Lazarett. Wir geben nach dem Montagstraining einen aktuellen Überblick.









Stuttgart - Selten kam dem VfB Stuttgart eine Länderspielpause so gelegen. Zwar hatte die Mannschaft lange zwei Wochen an den schwer verdaulichen Niederlagen gegen den FC Augsburg und Arminia Bielefeld zu knabbern. Dafür hatten die vielen Verletzten auch lange zwei Wochen Zeit, wieder in Schwung zu kommen. Eine Notelf, wie sie gegen Bielefeld noch auf dem Platz gestanden hatte, mit Roberto Massimo im Sturm und Borna Sosa als rechtem Außenbahnspieler, wird es am Samstag nicht mehr geben. Dann gastiert der VfB um 15.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Verbunden mit der Hoffnung auf neue Spielkultur und mehr Durchschlagskraft, welche durch die Rückkehr einiger (Langzeit-)Verletzter genährt wird. Ein Überblick nach den Eindrücken vom Montagstraining: