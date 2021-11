12 Auf dem Zaun stehend bejubelt Fritz Walter einen Treffer beim 3:0-Sieg. Manfred Schnalke sichert ab. Foto: imago/Sportfoto Rudel

In unserer Reihe „Legendenspiele“ gehen wir zurück ins Jahr 1990. Am ersten Spieltag war der VfB in Dortmund zu Gast – und legte einen famosen Auftakt hin.















Link kopiert

Dortmund - Natürlich: Das 5:1 bei Borussia Dortmund aus der Vorsaison ist noch allen Fans des VfB Stuttgart allgegenwärtig. Markierte es doch den Höhepunkt der gesamten vergangenen Spielzeit. Auch das 4:4 aus dem Jahr 2012 ist vielen noch frisch in Erinnerung. 0:2-Rückstand, 3:2-Führung, 3:4, 4:4 – ein Wahnsinnsspiel! Dabei hat das Spektakel bei der Paarung zwischen den beiden Traditionsvereinen aus Dortmund und Stuttgart Tradition. Unvergessen auch das 3:3 aus der Saison 1980/81, als die Gäste trotz einer Halbzeit in Unterzahl noch einen 0:3-Rückstand aufholten.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Ein Jahr nach dem 5:1 – wie der VfB seine Leichtigkeit sucht

Wir blicken an dieser Stelle auf die Saison 1990/91 zurück. In eine Zeit, in welcher der VfB noch nicht wie jetzt am Samstag (15.30 Uhr) als krasser Außenseiter nach Dortmund fuhr, sondern den Borussen regelmäßig das Fürchten lehrte. Der 3:0-Auswärtssieg am ersten Spieltag bildete den Auftakt zu einer famosen Serie: Achtmal in Folge sollte der VfB gegen den BVB ungeschlagen bleiben – bei nur zwei Unentschieden. Überhaupt die Saison 1990/91: BVB-Fans erinnern sich da nur mit Grausen an den VfB Stuttgart. In der Rückrunde im Neckarstadion wurde es nämlich noch schlimmer für sie – der VfB siegte mit 7:0.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Auftritt im Westfalenstadion beim 3:0-Auswärtssieg vor 31 Jahren zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!