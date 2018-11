Borussia Dortmund gegen FC Bayern München „Hoeneß mit Bier zu beschütten ist gegen Artikel 1. Morgen Pressekonferenz!“

Von ala 11. November 2018 - 09:12 Uhr

Für Dortmund war es ein gelungener Spieltag. Für Bayern München eher weniger. Foto: dpa

Wenn Borussia Dortmund auf den FC Bayern München trifft, dann ist das immer ein Top-Spiel. Bei der Partie am Samstagabend war aber noch mehr Zündstoff drin, was im Netz fleißig kommentiert wurde.

Dortmund - Der Spitzenreiter der Bundesliga empfängt den angeschlagenen Rekordmeister. Am Samstagabend war nicht nur auf dem Platz der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München einiges geboten. Bierdusche für die Bayern-Bosse, Werbeunterbrechung mitten im Spiel oder auch die packende Partie, die am Ende der BVB für sich entscheidet: In den sozialen Netzwerken wird das Spiel daher fleißig diskutiert und humorvoll kommentiert.

Sportlich gesehen war das Spiel ein wahres Fest für alle Fußball-Fans. Für einige BVB-Fans wohl etwas zu spannend:

Des einen Freud ist des anderen Leid: So mussten die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht nur eine Niederlage miterleben, sondern auch gleich eine Bier-Dusche:

Aber nicht nur das Geschehen auf dem Platz sorgte für Aufregung. Wer die Partie via Sky sah, musste bei der Auswechslung von Mats Hummels eine plötzliche Werbeunterbrechung ertragen:

Später entschuldigte sich der Bezahlsender für die Unterbrechung. Ein „technisches Versehen“ habe zu dem Werbespot geführt.