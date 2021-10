1 Für den BVB, der wie Amsterdam die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, geht es in der Gruppe C am 3. November mit dem Heimspiel gegen Ajax weiter. Foto: dpa/Maurice Van Steen

Amsterdam - Erling Haaland hob entschuldigend die Hände und bat die enttäuschten BVB-Fans inständig um Verzeihung, der Abpfiff kam fast einer Erlösung gleich: Borussia Dortmund hat im sagenhaften Angriffszauber von Ajax Amsterdam eine historische Abreibung kassiert. Der BVB war im Matchballspiel für das Champions-League-Achtelfinale staunender Zuschauer und ging chancenlos mit 0:4 (0:2) unter. Es war die höchste Dortmunder Niederlage in der Königsklasse.

„So stand das nicht auf unserem Plan, dass wir hier so untergehen“, sagte Kapitän Marco Reus, der das Drama mit seinem Eigentor (11.) eingeleitet hatte, bei Amazon Prime: „Wir haben das Spiel zu offen gestaltet. Wir waren auch nicht aggressiv und sind nicht energisch in die Zweikämpfe gegangen.“

Nach dem frühen Rückstand ging es erst richtig los. Mit dem legendären „totaalvoetbal“ früherer Tage legte Ajax eine der brillantesten Halbzeiten hin, die der europäische Fußball auf diesem Niveau in den vergangenen Jahren zu bieten hatte.

Dass es bis zur Pause beim 2:0 durch Daley Blind (25.) blieb, war angesichts von acht Riesenchancen in der höllisch lauten Johan-Cruijff-Arena pures Glück. Antony (57.) und der frühere Frankfurter Sebastien Haller (72.) legten nach. Ryan Gravenberch (42.) traf für Ajax den Pfosten, Haaland (48.) für den überforderten BVB die Querlatte.

Zwei spielerisch brillante Mannschaften

Zwei spielerisch brillante Mannschaften, die stürmisch aufeinander losgehen - da hatte BVB-Trainer Marco Rose zu Recht die Befürchtung getrieben, es könne zu wild werden. „Der Schlagabtausch darf nicht ausarten“, forderte er deshalb. Es wurde keiner, denn die Dortmunder hingen in den Seilen und schlugen nicht zurück.

Diesig war es und drückend, der Kirmestechno dröhnte, die Ajax-Fans zündeten ein riesiges Feuerwerk: Die Stimmung der 55.000 Fans beider Seiten war überragend. Das Spiel wurde dem Rahmen gerecht, der BVB wankte im Ringen um Dominanz und Ballbesitz aber unter Hochdruck.

Erst rettete Mats Hummels mit einer Grätsche gegen Antony (9.), dann vergab Blind (10.) eine weitere dicke Chance - und die dritte war drin. Nach einem scharfen Freistoß rutschte Reus der Ball über den Kopf ins eigene Tor. Das immer noch verrauchte Stadion kochte beinahe über.

Auf der Gegenseite fanden die Zuspiele nicht ihr Ziel: Reus beispielsweise schlitterte an einer Haaland-Hereingabe knapp vorbei (18.). Durch den Ajax-Ansturm ergaben sich Räume für Gegenstöße, andererseits schien der Wirbel des Gegners zu schnell für die schwarz-gelbe Abwehr zu sein: Nach perfekter Ablage Hallers traf Blind.

Ajax hatte den BVB förmlich im Schwitzkasten

Doppelpässe, Traumkombinationen: Die Dortmunder kamen bei den Chancen von Steven Berghuis, Haller, Gravenberch oder Noussair Mazraoui überhaupt nicht mehr mit. Haaland immerhin hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den ersten gefährlichen Torschuss der Borussia.

Haalands Konter-Abschluss hätte ein Wendepunkt sein können, doch Remko Pasveer lenkte den Ball artistisch an die Latte. Ajax stürmte glänzend über die Außenpositionen, der Dortmunder Torhüter Gregor Kobel leistete unter anderem gegen Gravenberch (49.) Schwerstarbeit. Rose strafte Stürmer Donyell Malen, einst selbst bei Ajax, vor dem dritten Gegentor mit der frühen Auswechslung ab. Haaland verpasste den Ehrentreffer (67.).

Für den BVB, der wie Amsterdam die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, geht es in der Gruppe C am 3. November mit dem Heimspiel gegen Ajax weiter. Weitere Gegner sind Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul.