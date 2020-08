1 Borna Sosa vom VfB Stuttgart ist für die kroatische U21-Auswahl nominiert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Borna Sosa ist von Nationaltrainer Igor Biscan für die kroatische U21-Auswahl nominiert. Die Partien gegen Griechenland und Tschechien finden noch vor dem Pflichtspielauftakt des VfB Stuttgart statt.

Stuttgart - Weitere internationale Einsätze für Borna Sosa: Der Linksverteidiger des VfB Stuttgart wurde am Montag von Auswahltrainer Igor Biscan für die kommenden beiden EM-Qualifikationsspiele des kroatischen U21-Teams nominiert. Das gab der nationale Fußballverband auf seiner Homepage bekannt.

Lesen Sie hier: In diesem Finale wird der Pokal-Gegner des VfB Stuttgart ermittelt

Bei den Partien gegen Griechenland am 3. September und vier Tage später in Tschechien steht die Junioren-Auswahl des Vizeweltmeisters von 2018 bereits gehörig unter Druck. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen rangieren die Kroaten in ihrer EM-Qualifikationsgruppe lediglich auf Platz vier. Nur die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die 2021 in Slowenien und Ungarn stattfinden soll.

Sosa, der im Sommer 2018 von Dinamo Zagreb an den Neckar gewechselt war, lief bislang 15-mal für die U21 der Kroaten auf.