10 Borna Sosa (rechts) vom VfB Stuttgart reist nicht zur kroatischen U21-Auswahl. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Borna Sosa wird nicht für Kroatiens U21-Auswahl bei der EM-Vorrunde auflaufen. Für die ersten beiden der drei anstehenden Gruppenspiele im März wäre der VfB-Linksverteidiger ohnehin gesperrt gewesen.

Stuttgart - Linksverteidiger Borna Sosa vom VfB Stuttgart verzichtet auf die Reise zu Kroatiens U21-Auswahl. Aufgrund seiner Kniebeschwerden bleibe der 23-Jährige in Stuttgart und nehme nicht an der EM-Vorrunde in Ungarn und Slowenien teil, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Sosa war am Samstag beim 0:4 des VfB beim FC Bayern München zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Lesen Sie hier: Diese VfB-Spieler sind auf Länderspielreise

Ohnehin wäre Sosa nur für die letzte der drei kroatischen Vorrundenpartien spielberechtigt gewesen, da er in den ersten beiden Begegnungen in Ungarn und Slowenien noch eine Rotsperre aus der EM-Qualifikation mit der kroatischen U21-Auswahl abzusitzen hat.

Sechs andere VfB-Profis sind dagegen in der Bundesliga-Pause bei ihren Nationalteams. Dazu gehören Sasa Kalajdzic (Österreich), Wataru Endo (Japan), Gregor Kobel (Schweiz), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Mateo Klimowicz (Deutschland U21) und Darko Churlinov (Nordmazedonien U21).