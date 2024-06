1 Auch künftig nur was für Freiwillige: die Bundeswehr, hier Soldaten während eines öffentlichen Gelöbnisses. Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Bundeswehr soll reichlich Reserven aufbauen. Dafür traut sich die Regierung erstaunlich wenig, meint StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Da fängt der Verteidigungsminister aber klein an. Keine Dienstpflicht, bloß der Versand von Fragebögen an alle prinzipiell Wehrfähigen und für die Männer unter ihnen ein Zwang zum Ausfüllen und die Pflicht, sich bei ausdrücklicher Aufforderung mustern zu lassen. Viel mehr Substanz steckt noch nicht in den Plänen von Boris Pistorius, die Personalreserven der Bundeswehr massiv zu vergrößern.