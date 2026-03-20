Boris Palmer: Warum der Tübinger OB die eine oder andere Entschuldigung bereut

Tübingens OB Boris Palmer bereut auch nach zahlreichen Skandalen kein einziges seiner Worte – und hält Entschuldigungen oft nur für ein taktisches Manöver.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist schon oft angeeckt mit seinen häufig umstrittenen Äußerungen. Seine Provokationen kosteten den früheren Grünen-Politiker das Parteibuch, sie machten ihn aber auch zu einem der bekanntesten Politiker des Landes. Zwar bereue er keine dieser Äußerungen, er habe es seinen Gegnern aber auch zu leicht gemacht, ihn zu diskreditieren, sagt Palmer nun im „Spiegel“-Interview.