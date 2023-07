Tübingens OB schreibt Brief an Luisa Neubauer

Boris Palmer hat direkt nach seiner Auszeit einen missbilligenden Brief an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer geschrieben. Worum geht es darin?









Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat unmittelbar nach seiner Auszeit einen missbilligenden Brief an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer geschrieben. Palmer war am vergangenen Freitag an seinen Arbeitsplatz in der schwäbischen Universitätsstadt zurückgekehrt - nach vier Wochen Pause, die er sich nach einem Eklat rund um seine Aussagen am Rande einer Migrationskonferenz Ende April selbst verordnet hatte. Palmer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass er am Tag der Wiederaufnahme seiner Arbeit das seitenlange Schreiben an Neubauer verfasste, das der dpa vorliegt und am Mittwoch in der „Welt“ abgedruckt werden sollte.