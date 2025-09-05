Boris Palmer vs. Frohnmaier (AfD): Wo kann man zuschauen?

In Tübingen treffen heute der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und OB Boris Palmer aufeinander. So können Sie von zu Hause aus zuschauen.
Heute Abend treffen die beiden Politiker in der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen aufeinander. Der Beginn ist für 19 Uhr geplant, moderiert wird die Debatte von Prof. Dr. Joachim Knape. Da der Andrang im Vorfeld so groß war, hat die Stadt entschieden, zusätzlich einen Livestream via YouTube anzubieten, der hier zu finden ist. Sollte sich der Beginn der Veranstaltung verzögern, startet auch der Livestream später.