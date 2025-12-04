Ein Geburtstagsgruß im Amtsblatt – und viel Ärger für Palmer. Weil ein Bürger seine öffentliche Gratulation nicht wollte, steckt Tübingen im Datenschutzverfahren. Was der OB dazu sagt.
Es ist nicht das erste Mal, dass Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und der Datenschützer des Landes sich streiten - nun hat Palmer Ärger wegen Geburtstagsgrüßen der Stadt an einen Bürger, die im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Der Jubilar hatte sich laut Palmer darüber beschwert, dass er öffentlich erwähnt wurde. Mit der Folge, dass Tübingen ein neues Datenschutzverfahren am Hals habe, postete Palmer in den sozialen Medien.