Boris Palmer sauer – wurde Tübingens berühmte Radbrücke mit einer Akkuflex beschädigt?

2024 hat Tübingens OB Boris Palmer mit Rauchbomben eine beheizbare Radbrücke in seiner Stadt eröffnet. Jetzt ist ein Loch in der Fahrbahn. „Ist das Radfahrerhass?“, fragt Palmer.
Blau-roter Nebel durch eine Rauchbombe, mehr als hundert Radfahrer auf der Brücke und OB Boris Palmer (parteilos) im blauen Anzug in vorderster Reihe – als im Oktober 2024 die Tübinger Radbrücke mit Bodenheizung feierlich eröffnet wurde, war die Freude groß über die Verlängerung des sogenannten „Blauen Bands“, das sich als Radweg quer durch die Unistadt schlängelt.