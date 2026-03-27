Boris Palmer bei Maybrit Illner: „Ich habe aus Verzweiflung Friedrich Merz gewählt und gehofft, es tut sich was“

Nach Wahlschlappen und wachsender Abstiegsangst steht die Bundesregierung unter Zugzwang. Bei „Maybrit Illner“ prallen politische Realitäten, und überraschende Geständnisse aufeinander.
Es war ein Abend, der die Nervosität im politischen Berlin offenlegte, wie die Südwest Presse berichtet. In der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ am Donnerstagabend wurde deutlich: Für die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz beginnt eine entscheidende Phase. Nach einem „Herbst der Reformen“, der nie stattfand, und einem Winter im Zeichen des Wahlkampfs wächst nun der Druck, endlich zu liefern.