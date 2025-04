Boris Becker und seine Lilian: Glamouröser Auftritt in Madrid

Bei den Laureus World Sports Awards in Madrid haben Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrem strahlenden und verliebten Auftritt den Preisträgern wie Kelly Slater und Rafael Nadal fast die Show gestohlen. Wenige Tage zuvor urlaubten sie noch mit Beckers Sohn Amadeus in Dubai.

Boris Becker (57) hat zusammen mit seiner dritten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro einen eleganten Auftritt bei den Laureus World Sports Awards in Madrid hingelegt. Im Palacio de Cibeles sah das Paar am Ostermontag nicht nur glamourös aus, sondern machte auch einen sehr verliebten Eindruck.

Der einstige Tennis-Profi trug einen schwarzen Anzug mit passender Weste und einer gepunkteten Krawatte. Er posierte Arm in Arm mit seiner Liebsten. Lilian de Carvalho Monteiro strahlte in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit glitzernden Golddetails, das sie über einem Unterkleid trug. Sie kombinierte dazu Riemchen-High-Heels, eine schwarze Clutch und quadratische rot-goldene Ohrringe.

Lesen Sie auch

Kelly Slater unter den Preisträgern

Die Laureus World Sports Awards würdigen die größten sportlichen Leistungen des Jahres. Zu den Preisträgern 2025 zählen Simone Biles und Armand Duplantis, die als Weltsportlerin bzw. Weltsportler des Jahres ausgezeichnet wurden. Der Surf-Champion Kelly Slater, der von 1992 bis 1993 auch in der Serie "Baywatch" zu sehen war, erhielt den Lifetime Achievement Award, während Tennisprofi Rafael Nadal mit dem Sporting Icon Award geehrt wurde.

Osterurlaub mit Sohn Amadeus in Dubai

Erst kürzlich gab Boris Becker auf Instagram private Einblicke in seinen Osterurlaub, den er mit seiner Frau und seinem jüngsten Kind Amadeus (15) in Dubai verbrachte. Gemeinsam posierte das Trio etwa am Strand, im Restaurant und bei einem Ausflug in die Wüste.

Er ist das einzige gemeinsame Kind von Boris Becker und seiner zweiten Ehefrau Lilly (48), mit der er von 2009 bis 2018 verheiratet war. Mit seiner ersten Frau Barbara Becker (58) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Die Ehe zerbrach an einer Affäre von Boris Becker, aus der seine Tochter Anna Ermakova (25) hervorging. 2024 heiratete er Lilian de Carvalho Monteiro in Portofino.