Boris Becker und Ehefrau Lilian: Eleganter Auftritt mit Babybauch

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro haben auf Instagram Bilder einer besonders romantischen Date Night geteilt. Mit dabei: Ein enges Kleid, ein großer Babybauch und ein überraschendes Feuerwerk.
Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro haben auf Instagram einige besondere Momente ihrer letzten Date Night geteilt: Das Paar zeigt sich auf den Fotos und in dem Video in eleganter Kleidung in einem prachtvollen Garten unter einem Feuerwerk, in einem schicken Hotel und vor einem Kamin.