Boris Becker und Ehefrau Lilian: Eleganter Auftritt mit Babybauch

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro haben auf Instagram Bilder einer besonders romantischen Date Night geteilt. Mit dabei: Ein enges Kleid, ein großer Babybauch und ein überraschendes Feuerwerk.

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro haben auf Instagram einige besondere Momente ihrer letzten Date Night geteilt: Das Paar zeigt sich auf den Fotos und in dem Video in eleganter Kleidung in einem prachtvollen Garten unter einem Feuerwerk, in einem schicken Hotel und vor einem Kamin.

Während der ehemalige Tennisstar einen klassischen Anzug trug, setzte Lilian mit einem engen, schwarzen Kleid mit Rückenausschnitt einen stylischen Akzent. Ihr Babybauch war dabei nicht zu übersehen - das erste gemeinsame Kind des Paares wird in Kürze erwartet.

Der 57-Jährige schreibt über den gemeinsamen Abend in einem Hotel in der Toskana: "Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort". Ein plötzliches Feuerwerk sei die "Krönung des Ganzen" gewesen.

Nur noch wenige Wochen bis zur Geburt

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung hatte Becker Ende Oktober ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau gegeben. "Ansonsten geht es meiner Frau gut. Sie ist hochschwanger, und wir haben jetzt noch ein paar Wochen vor uns", erklärte er. Die letzten Wochen vor der Geburt verbringt das Paar offenbar bewusst zusammen und genießt die Zeit, bevor das Baby einzieht.

Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben im vergangenen Jahr geheiratet. Aus früheren Beziehungen hat der ehemalige Wimbledon-Sieger bereits vier Kinder. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker war er von 1993 bis 2001 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Söhne Noah und Elias. Erst vor zwei Wochen hatte Becker seine Jungs zu einem gemeinsamen Abend ausgeführt und das Treffen auf Instagram mit den Worten kommentiert: "Kinder werden schnell groß und plötzlich sind sie beschäftigter als man selbst."

Acht Jahre nach der Scheidung von Barbara heiratete Becker das niederländische Model Lilly Becker, mit der er Sohn Amadeus hat. Zudem ist er Vater von Tochter Anna Ermakova, die aus einer Beziehung mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova stammt.