Geahnt hatte Boris Becker wohl, was da auf ihn zukam – und dass er diesmal nicht auf Bewährung hoffen konnte. Zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilte den früheren „Golden Boy“ Wimbledons, „Boom Boom Boris“, den Sieger so vieler internationaler Tennisturniere, Richterin Deborah Taylor im Southwark Crown Court. Becker wurde prompt abgeführt, um gleich den ersten Tag seiner Strafe abzusitzen: Ausgerechnet am Ort seiner jugendlichen Triumphe, in einer Haftanstalt seiner Wahlheimat, im Vereinigten Königreich.