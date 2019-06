Aufräumarbeiten im Kreis Ludwigsburg Ortsdurchfahrten nach heftigem Unwetter wieder frei

Das Unwetter in der Region hat am Samstagnachmittag vor allem im Kreis Ludwigsburg für Chaos gesorgt. Die Feuerwehr und die Polizei waren im Dauereinsatz. Einige Straßen wurden gesperrt. Am Sonntagmorgen hat sich die Situation beruhigt.