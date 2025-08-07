Boris Becker bekommt sein fünftes Kind: Anna Ermakova: Ich hoffe, mein Vater macht es diesmal besser

Bei einem Kampagnen-Event in München spricht Anna Ermakova nicht nur über Mode, sondern auch über die erneute Vaterschaft ihres Vaters Boris Becker - und findet dabei ehrliche Worte.

Anna Ermakova (25) ist zurück in Deutschland. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker (57) besuchte das Launch-Event der neuen Fila-Kollektion von Deichmann mit Model Nicola Cavanis (26) in München. "Ich liebe Sport-Fashion", freut sich die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 und spricht auch über ihr bald neues Geschwisterchen.

Anna Ermakova: "Ich wünsche allen nur das Beste"

Dass ihr Vater Boris Becker zum fünften Mal Vater wird, erfuhr die 25-Jährige nach eigenen Angaben aus der Presse. "Ein Baby ist immer ein Segen - ich wünsche allen nur das Beste", sagt Anna. Einen kleinen Seitenhieb auf ihren berühmten Vater kann sie sich dabei aber nicht verkneifen: "Ich hoffe nur, dass er diesmal ein besserer Vater sein wird." Ermakova stammt aus seiner kurzen Liaison mit Model Angela Ermakova (57).

Boris Becker hat neben Anna noch drei weitere Kinder. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker (58), mit der der Wimbledon-Sieger von 1993 bis 2001 verheiratet war, hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus einer Ehe mit Lilly Becker (49) stammt Sohn Amadeus (15).

"Das Beste kommt erst noch"

Die Schwangerschaft seiner dritten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro hatte Boris Becker im Juni mit einem Babybauch-Video auf Instagram verkündet. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg. Das Beste kommt erst noch", schwärmte er zu den Aufnahmen. Im Podcast "Becker Petkovic" bestätigte er wenig später: "Ja, meine Frau ist schwanger - im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will." Das Paar gab sich im September 2024 in der italienischen Küstenstadt Portofino das Jawort.