Boris Becker bekommt sein fünftes Kind: Anna Ermakova: Ich hoffe, mein Vater macht es diesmal besser

Bei einem Kampagnen-Event in München spricht Anna Ermakova nicht nur über Mode, sondern auch über die erneute Vaterschaft ihres Vaters Boris Becker - und findet dabei ehrliche Worte.
Anna Ermakova (25) ist zurück in Deutschland. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker (57) besuchte das Launch-Event der neuen Fila-Kollektion von Deichmann mit Model Nicola Cavanis (26) in München. "Ich liebe Sport-Fashion", freut sich die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 und spricht auch über ihr bald neues Geschwisterchen.