Boris Becker bei „Anastasia“ in Stuttgart „Zum Stopfen finanzieller Löcher“ reicht das Honorar nicht

Von ubo 12. November 2018 - 15:28 Uhr

Boiris Becker kommt zur Deutschland-Premiere des Musicals „Anastaia“ nach Stuttgart. Foto: dpa

Bei der Premiere des Broadway-Musicals „Anastasia“ wird Boris Becker in Stuttgart erwartet. Über die Höhe seines Antrittshonorars verrät die Stage Entertainment nichts. „Zum Stopfen finanzieller Löcher“ reiche die Summe nicht.

Stuttgart - Vor wenigen Tagen ist in Paris die Werbung einer Hotelkette ausgezeichnet worden, in der es um die prekäre finanzielle Situation einer Tennislegende geht. Die Hauptrolle spielt darin der frühere Wimbledon-Sieger selbst und beweist Selbstironie. „Wo hat Boris Becker eigentlich sein ganzes Geld gelassen?“ lautet die Frage in dem Spot. Die Antwort: „Hier jedenfalls nicht.“ Mit Reichtümern kann der ewige Leimener auch in Stuttgart nicht rechnen, wenn er am Donnerstag die Deutschland-Premiere des Broadway-Musicals „Anastasia“ besucht.

Zum Nulltarif reist der 50-Jährige freilich nicht an. „Herr Becker bekommt aber nicht viel“, sagt Stage-Sprecher Stephan Jaekel auf Anfrage unserer Zeitung. Über die Höhe der Antrittsgage ist Stillschweigen vereinbart worden. „Zum Stopfen von finanziellen Löchern“ reiche die Summe nicht. Außerdem erwartet werden Moderatorin Victoria Swarovski, Komponist Harold Faltermeyer, Schauspieler Richy Müller, YouTube-Star Jenny Marsala, die Moderatorinnen Vanessa Meisinger und Petra Bindl, die amtierende Miss Germany Anahita Rehbein, Ex-Torwart Timo Hildebrand, Schriftstellerin Gaby Hauptmann, Schlagerstar Anita Hofmann, DJane Alegra Cole, Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder, SWR-Moderatorin Tatjana Geßler, die Schauspielerin Melanie Wiegmann sowie Hans Georg Yourievsky, der Urenkel eines Zaren, mit seiner Frau.

„Der Vorverkauf läuft hervorragend“, schwärmt Sprecher Stephan Jaekel. Dies liege vielleicht auch daran, „dass viele – wie schon bei Mary Poppins – mit dem Namen Anastasia etwas anfangen können.“

Ebenfalls an diesem Donnerstag in Stuttgart feiert Spitzenkoch Harald Wohlfahrt Premiere im Dinner-Zelt Palazzo auf dem Cannstatter Wasen.